Dodentol aardverschuiving aan Pakistaans-Afghaanse grens loopt op

De dodentol van de aardverschuiving waarbij dinsdag verschillende vrachtwagens gegrepen werden aan een grensovergang tussen Pakistan en Afghanistan, is opgelopen tot acht. Dat laten de Pakistaanse autoriteiten zaterdag weten.

De aardverschuiving vond bij zonsopgang plaats aan de grensovergang van Torkham. Dat is een van de drukste grensovergangen tussen de twee Aziatische landen. Toen de ramp zich afspeelde, waren meer dan honderd vrachtwagens aan het wachten in het bergachtige gebied.

Bij de eerste dodentol was sprake van minstens twee doden en acht gewonden. Intussen zijn volgens een woordvoerder van de Pakistaanse hulpdiensten zeven lichamen gevonden en loopt de operatie om het lichaam van een achtste slachtoffer te bergen. Zowat 60 procent van het puin is geruimd maar de reddingsoperatie liep vertraging op na een nieuwe aardverschuiving. De grensovergang was donderdag opnieuw opengegaan voor het verkeer.

De oorzaak van de aardverschuiving is nog niet vastgesteld, al waren er ‘s nachts in de voorafgaande uren wel zware regen- en onweersbuien. Een lokale verantwoordelijke merkt voorts op dat er al maanden aan de omliggende heuvels met zware graafmachines gewerkt werd.