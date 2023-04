Topschutter Gianni Bruno neemt afscheid van STVV: “Kanarie voor het leven”

Gianni Bruno, die een aflopend huurcontract heeft bij Sint-Truiden, verlaat de Kanaries aan het einde van dit seizoen. De 31-jarige aanvaller heeft zaterdag via sociale media afscheid genomen van de Limburgers. STVV sluit zondagmiddag (13u30) zijn seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Antwerp.

Bruno werd het afgelopen seizoen door AA Gent uitgeleend aan Sint-Truiden. Dat bleek een succes, want de spits trof in totaal twintig keer raak voor de ploeg uit Haspengouw, waarvan achttien keer in de competitie. Alleen Hugo Cuypers (19 doelpunten) van AA Gent doet beter.

Via een tekstboodschap op sociale media neemt Bruno zaterdag afscheid van STVV. “Ik zal nooit mijn ontvangst hier vergeten, net als de steun en het niet aflatende vertrouwen dat jullie me vanaf mijn eerste minuten bij de club schonken”, klinkt het na het obligate dankwoord aan de fans en alle personen binnen de club. “Helaas heeft elk avontuur een einde. Morgen wordt mijn laatste match voor STVV maar weet dat jullie altijd een plaats in mijn hart innemen. Dank voor alles, ik vergeet jullie nooit en het beste voor wat komt”, besluit Bruno, die zich “Kanarie voor het leven” noemt.

Zondagmiddag (13u30) staat de wedstrijd tussen Sint-Truiden en Antwerp op de agenda op Stayen - een duel waar sportief niets meer op het spel staat. The Great Old is zeker van de Champions’ Play-offs (top 4), de Kanaries zijn op alle fronten uitgespeeld.