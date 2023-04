Urne uit de IJzer gehaald, politie opent onderzoek: “Toen we graf openden, bleek dat ook twee andere urnen verdwenen waren”

De politie in Diksmuide is bezig met een bijzonder onderzoek na een lugubere vondst. Donderdag werd bij werken een urne uit de IJzer bovengehaald, dat gestolen uit een graf bleek te zijn. “Toen we de nabestaanden contacteerden vielen ze uit de lucht”, zegt commissaris Wim Merlevede van zone Polder. “We gaven de opdracht het graf op het kerkhof te openen en toen bleek dat ook de twee andere urnen in dat graf verdwenen waren.” De politie stelde een pv op wegens grafschennis. Mogelijk ligt een familieruzie aan de oorzaak van de feiten.

Het waren arbeiders die donderdag net voor de middag de lugubere vondst deden. Op industriegebied Heernisse, vlak naast het containerpark, zijn ze momenteel aan het werk om een nieuwe kaaimuur te bouwen. Daarbij wordt ook gebouwd op de Ijzer. Toen ze donderdag damplaten die het water tegenhouden terug boven wilden halen haalden ze de urne mee naar boven. “De arbeiders belden onze diensten op om ons in te lichten over de vreemde vondst”, zegt commissaris Wim Merlevede. “We gingen ter plaatse om de vaststellingen te doen en namen de urne mee voor verder onderzoek en om te kijken of we de nabestaanden konden inlichten.” (lees verder onder de foto)

De urne werd uit de Ijzer gehaald bij werken. — © jhm

Nog twee urnen gestolen

Moeilijk was dat niet aangezien de naam op de urne stond. Het gaat om een vrouw uit Diksmuide die in 2006 overleed. Zij werd na de uitvaart bijgezet in het familiegraf op het kerkhof van Diksmuide. Dat ligt aan de Woumenweg, ongeveer een kilometer van de vindplaats in de IJzer. “Toen we de nabestaanden contacteerden vielen zij uit de lucht. Niemand wist dat er een urne verdwenen was uit het graf. Ze gaven meteen aan dat het om een familiegraf is waar normaal drie urnen inzitten. Daarop hebben we de technische dienst van de stad gevraagd om naar het kerkhof te gaan ter controle. Toen die de grafsteen weghaalden bleek die leeg te zijn. Ook de andere urnen zijn dus verdwenen. Daarom gaan we ervanuit dat die allemaal gestolen zijn.” (lees verder onder de foto)

Het kerkhof van Diksmuide ligt op een kilometer van de vindplaats. — © jhm

Duikactie levert niets op

Omdat er een vermoeden is dat alle urnen samen in de Ijzer werden gegooid hield de politie zaterdag samen met de brandweer een zoekactie. Duikers van de brandweer gingen naar de vindplaats aan de werken van de kaaimuur maar de duikactie leverde niets op. Daarbij werd de bodem van de Ijzer tevergeefs afgezocht. De twee urnen zijn dus nog steeds spoorloos.

Het onderzoek door de politie loopt nu dus verder maar het belooft een moeilijke opdracht te worden. Zo is het absoluut onduidelijk wanneer de urnen gestolen en gedumpt werden. Dat moet tussen 2006 en afgelopen donderdag plaats hebben gevonden. Onderzoek via camerabeelden is daarom geen optie.

Door familievete?

Toen de politie enkele familieleden contacteerde over de vondst leek niet iedereen het nodig te vinden dat er een onderzoek kwam. De meest voor de hand liggende piste is nu dat de urnen gestolen werden door een uit de hand gelopen familieruzie, een dieptepunt in een vete. “Iemand van de nabestaanden wees wel al een mogelijke dader aan maar conclusies zijn nog voorbarig”, besluit de commissaris. “Alle betrokkenen moeten nog verhoord worden. In ieder geval stelden we een pv op voor grafschennis want dit blijft hoe dan ook het verwijderen van en lichaam uit een graf.”