Wat een afgang: Bayern München blijft op de dool en slikt opnieuw een pijnlijke nederlaag

De trainerswissel bij Bayern München heeft voorlopig nog niet het gewenste schokeffect opgeleverd. Drie dagen na de uitschakeling in de Champions League tegen Manchester City stoofde Mainz de Rekordmeister zaterdagnamiddag tijdens de 29e speelronde van de Bundesliga een nieuwe peer: 3-1.

Aan de rust leek er voor de competitieleider geen vuiltje aan de lucht. Sadio Mané (29.) had de bezoekers namelijk net voor het halfuur op voorsprong gekopt. Halverwege de tweede helft liep het plots volledig mis toen Ludovic Ajorque (65.) eerst gelijkmaakte en Leandro Barreiro (73.) vervolgens de thuisploeg zelfs de leiding schonk. Bayern was de pedalen kwijt en incasseerde nog een derde tegentreffer door toedoen van Aaron Martin (79.).

In het klassement van de Duitse hoogste voetbalafdeling behoudt Bayern momenteel zijn eerste plaats met 59 punten, maar het kan later op de dag Borussia Dortmund mits winst tegen Eintracht Frankfurt haasje-over zien doen.

Werder duwt mak Hertha dieper in degradatieput

Hertha Berlijn is zaterdagnamiddag op de 29e speeldag van de Bundesliga nog wat dieper weggezakt in het degradatiemoeras. De hoofdstedelingen trokken ook tegen Werder Bremen voor de vierde keer in de laatste vijf competitiewedstrijden aan het kortste eind, met 2-4.

De wedstrijd was nauwelijks op gang getrapt of de rode lantaarn liep al achter de feiten aan door toedoen van Marvin Duksch (6.). Tot overmaat van ramp voor de gastheer deelde diezelfde Duksch (27. en 51.) nadien nog een dubbele uppercut uit, waarmee hij zijn hattrick volmaakte. Mitchell Weiser (63.) draaide het mes tegen zijn ex-club zelfs nog wat dieper in de wonde, alvorens Jessic Ngankam (68.) en Rode Duivel Dodi Lukebakio (79.), op penalty, de eer redden.

© EPA-EFE

Op hetzelfde moment rondde Wolfsburg de verplaatsing naar Bochum glansrijk af met 1-5. Mattias Svanberg (10.) opende de debatten voor de bezoekers en Jakub Kaminski (21.) verdubbelde niet veel later de marge al. Ook Patrick Wimmer (33.) deelde voor de rust in de feestvreugde. Svanberg (56.) lukte nog voor het uur een tweede treffer, Moritz Broschinksi (69.) veegde de 0 van de tabellen bij de thuisploeg. Luca Waldschmidt (77.) voltrok uiteindelijk de vijfklapper. Koen Casteels verdedigde het doel bij de Wolven, waar ook Sebastiaan Bornauw centraal achterin de eerste 45 minuten meepikte.

In de tussenstand van de Duitse eerste klasse is Wolfsburg achtste met 43 punten, waarmee een ticket voor Europees voetbal in zicht blijft. Hertha sluit de rangen, op de achttiende en laatste positie met 22 eenheden. De kloof met Bochum, het eerste team boven de degradatiestreep, bedraagt vijf stuks.