Ondanks Europees handelsembargo: eerste partij Russische meststoffen vanuit Letland verscheept naar Kenia

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om de eerste lading van de zowat 200.000 ton Russische meststoffen die in Letland opgeslagen zijn en die toebehoorden aan bedrijven die onder het sanctieregime van de Europese Unie tegen Rusland vallen. Die sancties zijn aangenomen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.

Details over de eerste partij die het land vrijdag heeft verlaten, zoals het volume en de route die wordt gevolgd, geeft Letland niet. Het Wereldvoedselprogramma zou nog meer ladingen willen transporteren.

Het Letse ministerie van Buitenlandse Zaken herinnert eraan dat de regering in Riga in december beslist heeft om de handel in Russische meststoffen te faciliteren, met de hulp van de VN, om de neveneffecten van de Russische oorlog tegen Oekraïne te counteren en te strijden tegen de voedselcrisis in Afrika en Latijns-Amerika.