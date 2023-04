Opnieuw geen akkoord tussen vakbonden en directie Delhaize: “Het is een middenvinger naar het personeel toe”

“De bemiddeling is gestopt en eigenlijk was er geen sprake van een bemiddeling”, zegt Van Damme. Zaterdag kwamen de vakbonden en de directie samen - voor de tweede keer met een bemiddelaar - maar dat leverde niets op. Een nieuwe datum met een bemiddelaar is er nog niet, wel staat er voor maandag de ondernemingsraad op de agenda.

“Ze willen geen toepassing van de wet Renault, wat wij dus vragen. Ze blijven bij hun idee. Dit betekent dat de relatie alleen maar slechter is geworden na vandaag. Ik zie ook niet in hoe er nog overleg kan zijn.” Volgens Van Damme betekent dit een verharding van de acties: “Want er is een totaal gebrek aan respect voor het personeel. Eigenlijk is dit een dikke middenvinger naar hen toe. want voor de franchises willen ze wel geld op tafel leggen, voor het personeel niet.”

Bij Delhaize bevestigen ze dat het plan dat nu op tafel ligt de enige mogelijke uitkomst is en daar niet van zal worden afgeweken. “We hebben een paar uur gesproken omdat we dat wel degelijk belangrijk vinden om de onzekerheden weg te nemen. Maar nogmaals hebben we herhaald dat dit plan de enige optie is dat voor de gewenste resultaten kan zorgen. We blijven open voor dialoog, ook tijdens de ondernemingsraad van maandag zijn we bereid om opnieuw toelichting te geven. Want we willen blijven inzetten op een constructief dialoog”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize.

Volgens dat toekomstplan worden alle 128 Belgische geïntegreerde supermarkten op termijn verkocht aan zelfstandige uitbaters. Delhaize garandeert daarbij het behoud van jobs en arbeidsvoorwaarden maar de vakbonden en het personeel hechten weinig geloof aan die uitkomst. Het sociaal conflict sleept intussen al zes weken aan. In de aanloop naar de nieuwe vergadering van deze zaterdag werd er heel de dag actie gevoerd in verschillende filialen van Delhaize in België.