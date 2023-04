Nog steeds niet: Burnley en Vincent Kompany moeten titelfeest alweer uitstellen

Burnley is nog steeds niet zeker van de titel in The Championship, de Engelse tweede afdeling. Op de 44e speeldag ging het team van Vincent Kompany zaterdagnamiddag in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Queens Park Rangers, terwijl er een zege nodig was om zich te verzekeren van de titel.

Alle doelpunten op Turf Moor vielen na de pauze. Sam Field bracht QPR net voor het uur op voorsprong, iets meer dan een kwartier later zorgde onze landgenoot Manuel Benson voor de gelijkmaker. Burnley ging op zoek naar de drie punten, maar liep in het slot nog tegen de 1-2 van de Schot Chris Martin aan. Met Taylor Harwood-Bellis, Josh Cullen en Anass Zaroury bracht Kompany nog drie oude bekenden aan de aftrap, zij mochten de hele wedstrijd spelen.

Sinds begin april is Burnley al zeker van de promotie naar de Premier League, na een afwezigheid van amper één seizoen. Nadien werd er in vier duels slechts één keer gewonnen: met 2-0 tegen eerste achtervolger Sheffield United. De duels tegen Reading en Rotherham eindigden op een gelijkspel. In de stand blijft Burnley met nog drie wedstrijden te spelen leider met 92 punten, tien punten meer dan Sheffield United, dat één wedstrijd minder gespeeld heeft.

Kompany werd de voorbije dagen in verband gebracht met Chelsea, dat op zoek is naar een nieuwe coach voor volgend seizoen. De voormalige Rode Duivel zou er op een shortlist staan met daarop drie namen, naast gevestigde waarde Mauricio Pochettino en een niet nader genoemde coach. Eerder werd hij ook al genoemd bij Tottenham Hotspur. In The Championship is hij genomineerd voor de prijs voor de Coach van het Jaar. Michael Carrick (Middlesbrough) en Mark Robins (Coventry City) zijn de andere twee genomineerden. De winnaar wordt zondag bekendgemaakt.