Blunder van Youri Tielemans brak Leicester bijna zuur op, maar Timothy Castagne redt de meubelen voor zwalpende Foxes

Alle goals vielen in de tweede helft. Diogo Jota (47. en 55.) trof twee keer raak. Tussendoor hing Neco Williams (51.), nota bene een jeugdproduct van de Reds, de bordjes in evenwicht. De Trees toonden nog een tweede maal veerkracht via Morgan Gibbs-White (67.), maar Mo Salah (70.) snoerde de bezoekers definitief de mond. Orel Mangala maakte de 90 minuten vol in het verliezende kamp.

Op hetzelfde ogenblik boekte Leicester tegen Wolverhampton een levensbelangrijke driepunter in de strijd om het behoud. De Foxes bogen een 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning. Rode Duivel Timothy Castagne (75.) kroonde zich in de slotfase tot matchwinnaar met de winning goal. Dennis Praet viel enkele minuten later in, terwijl Wout Faes net zoals Castagne de volledige wedstrijd meedeed. Youri Tielemans - die pijnlijk balverlies leed bij het tegendoelpunt - werd na 67 minuten naar de kant gehaald.

Daarnaast verliet Aston Villa, met Leander Dendoncker 66 minuten in de basis, Brentford met een punt: 1-1. Vlak voor Dendoncker plaats moest ruimen had Ivan Toney (65.) de ban gebroken voor de Bees. Douglas Luiz (87.) verlengde op de valreep de ongeslagen reeks van de Villans tot negen competitieduels (zeven zeges, twee draws).

In de rangschikking van de Engelse eerste klasse consolideert Villa zijn zesde plaats met 51 punten, voor Liverpool (50). Leicester verlaat de gevarenzone en klimt naar de zeventiende positie met 28 eenheden. Nottingham glijdt af naar de negentiende en voorlaatste stek met 27 stuks.