CHALLENGER PRO LEAGUE. Hekkensluiter Virton staat op rand van degradatie na verlies in Deinze

Alessio Staelens (6.) en Jannes Vansteenkiste (26.) bezorgden Deinze een 2-0 ruststand. Souleymane Anne (55.) bracht de spanning terug met een penaltydoelpunt voor Virton, tot invaller Marselino Ferdinan (77.) met de derde thuistreffer de 3-1 zege veiligstelde.

Na afloop van het reguliere seizoen in de Challenger Pro League plaatste de top zes zich voor de Promotion Play-off om promotie naar de Jupiler Pro League. De laatste zes ploegen (nummers 7 tot 12) spelen in de Relegation Play-off om het behoud. De club die als laatste eindigt, degradeert onherroepelijk naar Eerste Nationale, de hoogste klasse van het amateurvoetbal. Ook beloftenteams kunnen zakken. De ploegen behielden bij de start van beide play-offs hun puntenaantal van de reguliere fase.

Virton staat in de stand met nog twee speeldagen te gaan op de zesde en laatste plaats in de degradatiegroep met 21 punten. SL16, de beloften van Standard, en Jong Genk hebben 26 punten en zijn dus nog niet helemaal uit degradatiegevaar. Standard B (uit op 5 mei) en Genk B (thuis op 12 mei) zijn de twee laatste opponenten voor de ploeg uit de Gaume. Deinze is met 43 punten en een tweede stek in de degradatiegroep al een poos gered.