Geen Kevin De Bruyne, geen probleem: hattrickheld Riyad Mahrez trapt Manchester City naar finale FA Cup

Met de rust in zicht kregen de troepen van Pep Guardiola een penalty toegekend. Dat was een kolfje naar de hand van Mahrez (43.), die Wesley Foderingham op het verkeerde been zette. In de tweede helft vervolledigde de Algerijn zijn drieklapper door in de 61e en 66e minuut nog twee keer raak te treffen. Kevin De Bruyne kreeg rust en keek 90 minuten toe langs de zijlijn.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zondag vindt de tweede halve finale plaats op Wembley. Daarin bikkelen Brighton en Manchester United om het tweede ticket voor de eindstrijd, die afgewerkt zal worden op zaterdag 3 juni. Liverpool is de uittredende winnaar.