Keulens clubmonument Jonas Hector (32) zet na seizoen punt achter loopbaan: “Ik ben ongelooflijk dankbaar”

Jonas Hector zet aan het einde van het seizoen een punt achter zijn loopbaan in het profvoetbal. Dat heeft de 32-jarige Duitse verdediger van FC Keulen zaterdag bevestigd.

“Hij heeft het team in de kleedkamer net verteld dat hij in de zomer stopt als profvoetballer”, vertelde de Keulense trainer Steffen Baumgart op een persconferentie na de 1-3 zege van zaterdag in de Bundesliga op bezoek bij Hoffenheim.

Hector vergaarde 43 caps bij de Duitse nationale ploeg en speelde sinds 2012 als onvervalst clubmonument bijna 350 officiële wedstrijden voor Keulen. “Er komen nog vijf te gekke weken met jou als kapitein aan”, klinkt het bij Keulen, dat na 29 van de 34 speeldagen op de elfde plaats staat in de Duitse eerste klasse. “Laten we er samen van genieten. Bedankt voor alles, Jonas Hector!”

Ook Hector, die gedurende zijn carrière eveneens op het middenveld postvatte, reageerde bij zijn club op het nakende afscheid. “Na mijn familie was het belangrijk voor mij om het eerst aan het team, de coaches en de rest van de staf te vertellen”, aldus de Keulense aanvoerder. “Voorlopig kan ik niet meer zeggen dan dat ik ongelooflijk dankbaar ben voor wat we samen bij FC Keulen hebben.”