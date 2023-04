Ruim 150 mensen in Jeddah aangekomen na evacuatie uit Soedan

Meer dan 150 mensen, onder wie diplomaten, zijn zaterdag na hun evacuatie uit Soedan in de Saoedische havenstad Jeddah aangekomen, zo heeft het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken meegedeeld. Het was de eerste operatie voor de evacuatie van burgers sinds de uitbraak van gevechten een week geleden in Soedan.