Denis Prychynenko wint met Deinze van rode lantaarn Virton: “Het was niet goed, maar we waren wel heel efficiënt”

Deinze-coach Marc Grosjean voerde tegen Virton drie wijzigingen door in vergelijking met de met 4-1 verloren wedstrijd van vorige week bij Lommel. Steve De Ridder (schorsing), Dylan De Belder en Teo Quintero werden vervangen door Ayman Kassami, Jur Schryvers en Denis Prychynenko. Alessio Staelens trapte Deinze al na zes minuten op voorsprong. Jannes Vansteenkiste verdubbelde halfweg de eerste helft met een kopbal de bonus. De bezoekers scoorden kort na de rust van op de stip tegen via Souleymane Anne na hands van Prychynenko. Een kwartier voor het einde legde de ingevallen Ferdinan Marcelino de eindstand vast.

“Het was geen goede wedstrijd van ons”, zei centrale verdediger Denis Prychynenko. “Ik was ook niet tevreden met mijn prestatie, maar het belangrijkste was dat we wonnen. Wij toonden ons zeer efficiënt, want we scoorden driemaal uit vier kansen. We klommen op een relatief vroege 2-0-voorsprong, waarna we de controle over de wedstrijd uit handen gaven. We leden te veel balverlies en verloren te vaak de duels om de tweede bal. We lieten defensief wel een solide indruk, met onze goede doelman Nacho Miras voorop. Hij was kansloos bij de strafschop, maar liet zich op geen enkel foutje betrappen.”

“’Ik ben tevreden over mijn eigen campagne, die beter was dan vorig seizoen”, aldus Prychynenko. “Het is jammer dat we niet in de Promotion Play-Off zijn geraakt, want we hadden er een serieuze rol van betekenis kunnen spelen. We zullen volgend seizoen meedingen naar een plaats in de top drie en promotie naar de Jupiler Pro League. We hebben in iedere linie een nieuwkomer nodig die onmiddellijk inzetbaar is en mee het verschil kan maken.”