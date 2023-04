Steekpartij in Roeselare, twee mensen gewond naar ziekenhuis gebracht

In Roeselare vond op zaterdagavond een steekpartij plaats in de Mariastraat, waarbij een ouder koppel gewond raakte. Beide slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Zaterdagavond raakte in Roeselare een ouder koppel betrokken bij een steekpartij in de Mariastraat, de verbindingsweg tussen de Beversesteenweg en de Ardooisesteenweg. Over de exacte omstandigheden van het incident is nog weinig bekend, maar beide slachtoffers raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam meteen massaal ter plaatse, en ook de brandweer is moeten uitrukken om één van de slachtoffers te evacueren.

Het parket werd op de hoogte gebracht en zal de zaak verder onderzoeken. De straat werd ondertussen afgesloten voor al het verkeer.