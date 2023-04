Patro Eisden Maasmechelen en trainer Stijn Stijnen promoveren naar Challenger Pro League

Patro Eisden Maasmechelen voetbalt volgend seizoen in de Challenger Pro League. De ploeg van trainer Stijn Stijnen had zaterdag op de 34e speeldag van Eerste Nationale, de hoogste amateurklasse, aan een vlotte 4-0 zege (rust: 3-0) in eigen stadion tegen Francs Borains genoeg om de promotie naar de tweede klasse af te dwingen.

De Challenger Pro League breidt vanaf volgend seizoen (2023/24) uit van twaalf tot zestien ploegen waardoor de top drie van Eerste Nationale rechtstreeks stijgt. Het ambitieuze Patro is na de winst van zaterdag tegen Francs Borains als leider met 79 punten zeker van een plaats in de top drie en dus de eerste promovendus. Ook administratief kregen de Maaslanders eerder deze week groen licht van de licentiecommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB) met als gevolg dat niets de promotie in de weg staat.

Patro heeft met onder meer Wouter Corstjens (met een verleden bij Westerlo, AA Gent, Lierse en Waasland-Beveren), Roman Ferber (Bergen, Charleroi en Moeskroen) en Tom Pietermaat (Beerschot) enkele oudgedienden van de Jupiler Pro League in de rangen. Bekendste naam bij de Limburgers is Stijn Stijnen. De 42-jarige gewezen Rode Duivel, jarenlang sluitstuk van Club Brugge, is bij Patro T1.

© Boumediene Belbachir

Naast Patro zullen nog twee teams uit Eerste Nationale de promotie mogen vieren na afloop van de 38 speeldagen. FC Luik, met sluipschutter Jérémy Perbet en op de trainersbank Gaëtan Englebert (T1) en Eric Deflandre (T2), heeft als afgetekende nummer twee in de stand de beste papieren en bemachtigde zijn licentie. Het derde ticket lijkt te gaan naar Francs Borains of RAAL La Louvière. De ploeg uit de Borinage kreeg voorlopig echter geen licentie (maar wil die in tweede zit alsnog behalen), de Wolven wel. Ook Olympic Charleroi greep voorlopig naast een licentie.