Met de groeten van goalgetter Loïs Openda: dominant RC Lens deelt ferme tik uit aan AS Monaco en Philippe Clement

RC Lens blijft verbazen in de Ligue 1. Het won zaterdagavond wel heel eenvoudig van AS Monaco: 3-0.

PSG lijkt af te stevenen op een zoveelste Franse titel, maar de strijd om de Europese tickets is bijzonder spannend. Marseille staat nog steeds virtueel tweede met 64 punten en een wedstrijd minder gespeeld, maar Lens is nu wel op 66 punten gekomen met nog zes wedstrijden te spelen. Dat had het te danken aan Loïs Openda. De Rode Duivel had na amper een kwartier spelen al twee keer gescoord voor de thuisploeg.

In de tweede helft dikte Adrien Thomasson de eindstand nog aan tot 3-0 na een dominant optreden van RC Lens. Het had lange tijd bijna 70 procent balbezit en trapte acht keer tussen de palen, tegenover slechts één keer bij de troepen van trainer Philippe Clement tot de laatste tien minuten. Bij de bezoekers kreeg Eliot Matazo nog enkele minuten speeltijd.

Monaco blijft zo steken op de vierde plaats met 61 punten. De Champions League-plekken zijn dus voorlopig buiten het bereik van de Monegasken.