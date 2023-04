Zoon van Kremlinwoordvoerder vocht mee met Wagner

Volgens de leider van de Russische privémilitie Wagner, Jevgeny Prigozhin, heeft de zoon van Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov met zijn groep meegevochten in Oekraïne. Peskov, die een vertrouweling is van de Russische president Vladimir Poetin, zou Prigozhin zelf hebben gepolst over de deelname van zijn zoon aan de oorlog.

De leider van de Wagnergroep heeft Peskov naar eigen zeggen afgeraden om zijn zoon naar het reguliere Russische leger te sturen. Prigozhin heeft al vaker kritiek geuit op de slechte uitrusting en de ontoereikende opleiding en leiding van het leger.

Nikolay Peskov, die lange tijd in Londen gewoond heeft en ook onder de naam Nikolai Choles bekend is, heeft zelf aan de Russische tabloid KP gezegd dat hij gediend heeft omdat hij dat als zijn plicht zag. In de krant staat ook een foto van de 33-jarige zoon van Dmitri Peskov in uniform. Hij zou ook een medaille gekregen hebben, al zeggen critici dat dit nog niet bewijst dat hij effectief aan de oorlog heeft deelgenomen.

Volgens Prigozhin werd de jonge Peskov in de buurt van Loehansk ingezet onder een valse naam, na drie weken training. Hij zegt dat hij zich gedurende zes maanden voorbeeldig gedroeg en bekritiseert het feit dat de meeste leden van de Russische elite hun kinderen uit de oorlog weghouden. “Hun ouders verbergen hen”, aldus Prigozhin.