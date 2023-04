Sporting Lokeren-Temse pakt titel in Tweede Nationale

Sporting Lokeren-Temse heeft zich zaterdag verzekerd van de titel in Tweede Nationale. De Wase club had genoeg aan een punt tegen Olsa Brakel in het Daknamstadion, het werd 1-0.

Volgend seizoen treedt Lokeren-Temse dus aan in Eerste Nationale, waarvoor de club eerder deze week de licentie kreeg.

Lokeren degradeerde in 2019 uit de hoogste afdeling, waarna de club in 2020 failliet ging. Na een fusie met KSV Temse maakte de club een doorstart in Tweede Nationale. Zo werd een heropstart in vierde provinciale vermeden.