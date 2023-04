Vijfduizend man ziet KSC Lokeren-Temse eerste titel pakken: “Dit zal niet het laatste feestje zijn”

Precies drie jaar nadat het nieuwe KSC Lokeren-Temse boven de doopvont werd gehouden, vierde de club zaterdagavond haar eerste titel. Het was van 1996, toen nog onder de naam Sporting Lokeren, dat geel-wit-zwart (in tweede klasse) kampioen werd.

De thuisploeg had tegen Olsa Brakel genoeg aan een sterk derde kwartier om de titel te pakken. Eerst trof Vermeiren doelman Otte, nadien miste Boulaouali tot twee keer toe, maar na een hoekschop van Maes, verlengd door Boulaouali, kopte Vermeiren het verlossende doelpunt binnen. Na de rust verzuimden de spelers om het feestje dat de fans al hadden ingezet, tussen de lijnen een verlengstuk te geven. Maar daar baalde niemand van de meer dan vijfduizend dolenthousiaste fans om. Meteen na affluiten gingen de poorten open en werd het veld bestormd, de shirts van de spelers collector-items en in de zittribune en de business-seats de polonaise ingezet.

“We mogen dus eigenlijk de scheidsrechter vorige week dankbaar zijn dat hij er toen een potje van maakte”, glundert doelpuntenmaker Simon Vermeiren. “Dankzij hem hebben we dit feestje voor deze massa fans mogen vieren. Ik greep al vijf keer een promotie, maar samen met de titel die ik met Beerschot pakte, plaats ik dit moment toch wel helemaal bovenaan.”

De spelers en fans vierden samen feest. — © Geert De Rycke

Genieten

Ook Lokers boegbeeld Gil Van Moerzeke genoot met volle teugen. Van Moerzeke was er vijf jaar geleden al bij toen het ‘oude’ Lokeren de dieperik in ging. “Dit moment maakt alles goed”, knikt Van Moerzeke. “Dit is echt genieten. Toen we op voorsprong kwamen spookte er maar één ding meer door mijn hoofd: zo snel mogelijk affluiten en dan feestvieren. De ontlading is inderdaad heel groot. Het was vandaag zeker niet onze mooiste wedstrijd van het seizoen. De druk om het af te maken was toch wel groot. Ik ben dan ook blij dat de buit binnen is en dat we er hopelijk nog drie galamatchen van mogen maken.”

Ook nieuwkomer Gert Van Walle was er als de kippen bij om de kurken te laten knallen. “Dit is waarom ik naar Lokeren-Temse ben gekomen. Voor deze sfeer doe je het als voetballer voor. Nu telt maar één ding meer: feesten en genieten. Ik heb hier nog een contract voor nog twee jaar en als het van mij afhangt is dit niet het laatste feestje.”