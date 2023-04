A12 en Rupeltunnel richting Antwerpen afgesloten na dodelijk ongeval

Op de A12 in Boom is zondagochtend een automobilist om het leven gekomen.

Het zware ongeval gebeurde kort na half 6. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie onderzoekt nu de juiste omstandigheden van het ongeval.

De politie sloot de A12 af in de richting van Antwerpen. Het verkeer moet de snelweg voor de Rupeltunnel verlaten en bovengronds, via de N177, omrijden. In Boom kan het verkeer opnieuw de A12 op.