Eerste Nederlanders uit Soedan geëvacueerd, ook tientallen Belgen in land geteisterd door gewapend conflict

Een team van de Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie probeert “zo veel mogelijk Nederlanders zo veilig en snel mogelijk op te halen en in veiligheid te brengen”, luidt het. Details over de operatie kunnen om veiligheidsredenen nog niet worden gegeven.

De Nederlanders zijn zondagochtend geïnformeerd dat ze zich klaar moeten maken om geëvacueerd te worden. Zij weten waar ze precies naartoe moeten gaan en hoe laat ze op de plaats van afspraak moeten zijn. De evacuatie en de “verplaatsing naar het verzamelpunt zijn niet zonder risico’s”, benadrukt Buitenlandse Zaken. De Nederlanders is gevraagd de informatie over de evacuatie “geheim te houden, omdat de operatie anders in gevaar kan komen of mogelijk zou moeten worden afgeblazen”.

Zondagochtend raakte al bekend dat Frankrijk een “snelle evacuatieoperatie” opstart om landgenoten en diplomatiek personeel te evacueren uit Soedan. Parijs zorgt daarbij ook voor de evacuatie van burgers uit andere Europese landen. Turkije wil zondag eveneens zijn burgers uit Soedan weghalen en burgers van derde landen die daar om gevraagd hebben een uitweg bieden. De Turkse evacuatieoperatie in de Kafouriwijk in het noorden van de Soedanese hoofdstad Khartoem moest evenwel uitgesteld worden om zich zondagochtend een explosie voordeed vlakbij de moskee waar verzamelen moest worden geblazen.

42 Belgen

Volgens Buitenlandse Zaken in België bevinden zich in het Afrikaanse land, waar vorige week een gewapend conflict losbarstte, 42 Belgen en rechthebbenden (de leden van het kerngezin). Een woordvoerder herhaalde zondag dat Buitenlandse Zaken in contact staat met Europese lidstaten die aanwezig zijn in het land.

Zaterdagnacht maakte de Amerikaanse president Joe Biden bekend dat het Amerikaanse ambassadepersoneel uit Soedan is weggehaald. De ambassade werd daarop gesloten. Het Soedanese leger maakte zaterdag bekend dat het de evacuaties van burgers en diplomaten uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China zou gaan faciliteren.

Ruim 400 doden

In hoofdstad Khartoem zijn nu al dagen bloedige gevechten aan de gang tussen de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) en het Soedanese leger. Vrijdag werd door de strijdende partijen ingestemd met een driedaagse wapenstilstand, maar ooggetuigen meldden aan persbureau AFP dat er zaterdag weer hevig gevochten werd. Bij de gevechten zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie al ruim 400 mensen om het leven gekomen.