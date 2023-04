Vlaams minister Ben Weyts lanceert wandelapp waarmee tegelijk Nederlands kan geleerd worden

“We willen het Vlaamse en groene karakter van onze Vlaamse Rand in de kijker zetten en sociale cohesie versterken”, zegt minister Weyts. “Daarnaast beogen we zo veel mogelijk Vlamingen aan het sporten en bewegen te krijgen. Deze nieuwe wandelapp sluit daar bij aan.”

De wandelapp, die de naam WandelAR kreeg, voorziet in enkele wandelingen in de Vlaamse Rand. Zo is er een wandeling die vanuit Halle vertrekt en door het Hallerbos, dat momenteel bezaaid is in een paarse bloemenpracht, trekt. Een tweede wandeling loodst mensen door het domein van Huizingen. Bij elke wandeling hoort een spel of verhaal, die nieuwkomers helpt bij het leren van de Nederlandse taal. Door te werken met ‘augmented reality’ krijgen de wandelingen een extra dimensie.

De wandeling door het Hallerbos trakteert wandelaars op het verhaal van het ‘Bloebelletjesbos’, een kinderverhaal van schrijfster Ruth Brillens en tekenaar Rik Dewulf. Minister Weyts investeert iets meer dan 75.000 euro in de nieuwe app, die ontwikkeld is door vzw Sportopia.