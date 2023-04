Brits koningshuis deelt nieuwe foto’s op vijfde verjaardag van prins Louis

Op de foto’s zien we een breed glimlachend prinsje (Louis is de vierde in lijn voor de troonopvolging) gekleed in een korte broek, een hemdje en een blauwe trui. Hij zit in een kruiwagen die voortgeduwd wordt door zijn - eveneens breed glimlachende moeder Kate.

Voor deze foto’s is er afgeweken van de traditie. Normaal gezien maakt mama Kate de verjaardagsfoto’s van haar kinderen zelf, maar deze keer werd fotograaf Millie Pilkington ingeschakeld.

© AP