RSCA Ladies staan na zege tegen Genk vier punten los: “Nu woensdag ook Standard op negen punten zetten”

Voor de aftrap showden de thuisspeelsters bij de ploegfoto een truitje met het nummer zestien van Marie Minnaert, de onfortuinlijke Red Flame die onder het mes moet wegens een kruisbandletsel en dit kalenderjaar niet meer in actie komt.

© Kms

Het inspireerde paars-wit duidelijk tot aanvallend voetbal. Wijnants en Vatafu lieten de openingstreffer nog liggen, maar toen Jacobs Thornton wegstuurde, had de Amerikaanse minder genade. Met een gekruist schot opende ze de score. Genk onderging het spel, tot Fleur Pauwels de Limburgers met een afgeweken knal plots langszij bracht. Paars-wit kon zo na de rust helemaal opnieuw beginnen. Maar Anderlecht deed ook in de tweede helft wat het moest doen en nam meteen het heft in handen. Wijnants legde de bal breed op Jacobs, die de Brusselaars op voorsprong knalde. Nadien schakelde paars-wit over op controlevoetbal. Pas in de slotfase bezegelde Wijnants het Genkse lot met een verwoestende knal. Met nog vier speeldagen voor de boeg telt Anderlecht nu vier punten voorsprong op OHL en zes op Standard, dat woensdag op bezoek komt in Zaventem.

© Kms

“We toonden ons dominant en hadden de betere kansen”, sprak coach Dave Mattheus na de zege. “Via een afgeweken schot slikten we op een ongelukkige manier de gelijkmaker, maar nadien zijn we niet bij de pakken blijven zitten. Justien Odeurs hield ons in de slotfase wel een keer knap overeind. Justien oogt misschien niet meer zo scherp als in haar topdagen, maar ligt gebrand op een mooi afscheid. Ze staat voor een winnaarsmentaliteit en in de kleedkamers luistert de rest ook als ze iets zegt. De nederlaag van OHL op Standard is uiteraard prima meegenomen, al betekent dat niet dat we de titel al op zak hebben.”

© Kms

Zwarte beest temmen

Woensdag staat voor paars-wit alweer een belangrijke wedstrijd op het programma. Dan komt Standard op bezoek in Zaventem, toch een beetje het zwarte beest voor de speelsters van Mattheus. “Goh, we klopten Standard dit seizoen twee keer overtuigend, maar verloren op Sclessin ook twee keer met het kleinste verschil. Standard is een moeilijk te bespelen ploeg die kracht koppelt aan snelheid, individuele acties en ervaring. Nu goed, we kunnen de Luikse vrouwen woensdag een achterstand van negen punten aansmeren. Daar gaan we voor.”