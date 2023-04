Wanneer leeftijd maar een getal is: oudste profvoetballer ter wereld (56) debuteert in Portugese tweede klasse

Miura is eigendom van het Japanse Yokohama FC maar wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Portugese club. De 56-jarige cultspits mocht zaterdag in de 90e minuut invallen in de wedstrijd tegen Academico de Viseu, die Oliveirense vlot won met 4-1. Met zijn invalbeurt werd Miura, ook wel bekend als ‘King Kazu’, de oudste voetballer ooit in het Portugese voetbal.

Miura is bezig aan zijn 38e seizoen in het profvoetbal. In 1986 maakte hij zijn debuut bij het Braziliaanse Santos. Het grootste deel van zijn carrière speelde hij bij clubs in zijn thuisland Japan. Hij kwam in totaal ook 89 keer uit voor de nationale ploeg en was goed voor 55 doelpunten. Hiermee is hij de tweede topscorer aller tijde van Japan na Shinji Okazaki (119 doelpunten), die tegenwoordig bij Sint-Truiden speelt. Miura heeft verder ook een verleden bij Genoa (1994-1995), Dinamo Zagreb (1998-1999) en Sydney FC (2005-2006).

‘King Kazu’ kroonde zich in maart 2017 tot de oudste profvoetballer ooit. Hij verbrak toen, met een leeftijd van 50 jaar en 7 dagen, het record van de Engelsman Stanley Matthews. De in 2000 gestorven Matthews was tijdens zijn laatste wedstrijd als prof 50 jaar en 5 dagen oud.