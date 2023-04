Bestelwagen maait wielertoerist van de weg en rijdt door, slachtoffer in kritieke toestand naar ziekenhuis gebracht

Wielertoerist Johan Vergaert (54), clubvoorzitter van WT Merelbeke, is zondagvoormiddag op de gewestweg N60 in Oudenaarde voor de ogen van zijn kameraden van de weg gemaaid door een bestelwagen. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar gaf zich later aan. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

WT Merelbeke, een bloeiende wielertoeristenclub die liefst 112 leden telt, blies zondagochtend omstreeks 8.30 uur verzamelen. In drie groepen werden de pedalen vastgeklikt voor andermaal een ontspannende rit.

Johan Vergaert, sinds twee jaar voorzitter van WT Merelbeke, fietste samen met een groep van 28 wielertoeristen richting Vlaamse Ardennen.

Maar in Oudenaarde gebeurde omstreeks 10 uur een dramatisch ongeval. Bij het dwarsen van de gewestweg N60, ter hoogte van het kruispunt met de Watermolenstraat in de Oudenaardse deelgemeente Leupegem, werd Johan Vergaert gegrepen door een bestelwagen. Nochtans hadden wegkapiteins van de club de rijweg beveiligd, zoals het hoort.

Maar de bestuurder van de bestelwagen, die volgens getuigen heel snel reed, negeerde de seingevers. Na de aanrijding pleegde de bestuurder bovendien vluchtmisdrijf. Een getuige kon evenwel de nummerplaat van zijn voertuig noteren. Het slachtoffer kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

“Altijd veiligheid voorop”

De verslagenheid bij de leden van WT Merelbeke is enorm. “Bovendien vreselijk om dit voor onze ogen te zien gebeuren. Dit gaat om een moordaanslag”, getuigt Patrick Duportail.

“Bij vertrek zondag om 8.30 uur had Johan nog iedereen toegesproken en gehamerd op de veiligheid. Dat iedereen altijd op elk moment strikt de instructies van de wegkapiteins moest volgen. We wilden aan de Watermolenstraat de N60 dwarsen om dan via de Wolfabriekstraat onze tocht verder te zetten. Twee wegkapiteins, Dimitri en Bram, hielden het verkeer tegen. De auto’s stopten. Maar plots kwam een bestelwagen MAN vanuit Ronse richting Oudenaarde in volle snelheid op het linkerrijvak aangereden. Die stopte niet en reed Johan frontaal aan. De klap was enorm. Een van onze wegkapiteins kon nog net op het nippertje wegspringen. Johan had echter geen schijn van kans. Samen met nog iemand van de club ben ik nog op de fiets gesprongen om achter de vluchter te rijden. Zot natuurlijk, maar daardoor kwamen we toch een getuige tegen die de nummerplaat van de bestelwagen had kunnen noteren.”

Kort na de middag liet het parket weten dat de verdachte zich heeft aangegeven. Het gaat om een man geboren in 1997. Hij zal worden verhoord en er zal een drugs– en alcoholtest worden afgenomen.

“Hechte vriendengroep”

De gewestweg N60 werd ter hoogte van het ongeval volledig afgesloten in de richting van Oudenaarde. De wielertoeristenclub krijgt psychologische hulp van Slachtofferhulp.

“Bedoeling is dan ook dat we met alle leden van de groep samenkomen”, zegt bestuurslid Ariane De Ganck. “Johan is al meer dan dertig jaar de drijvende kracht achter onze club en sinds twee jaar onze voorzitter. Hij doet alles, regelt gewoon ook alles. Veiligheid voert hij hoog in het vaandel. Altijd samen uit, samen veilig thuis. We zijn dan ook een hechte vriendengroep. Verschrikkelijk dat net Johan dit moet overkomen.”