LIVE. Volg hier alles over het grootste loopfeest van het jaar: 31.000 mensen schreven zich in voor 10 Miles

Reda Aouragh heeft de Short Run van 6,8 kilometer gewonnen bij de mannen. Hij deed er welgeteld 21 minuten en 29 seconden over om het parcours uit te lopen. “Ik had kippenvel toen ik over de finish kwam. Ik kwam te laat aan de start en moest een hele inhaalrace lopen tussen de recreanten", vertelt hij. "Ik kwam eigenlijk zonder doel en schreef me last-minute in, maar wel fijn om hier als eerste over de streep te komen.”