Marc Van Ranst krijgt net voor lezing slagroomtaart in het gezicht gegooid: “Ambetant en laf”

Net voor hij in Brugge aan een lezing wilde beginnen, kreeg viroloog Marc Van Ranst zondagochtend een slagroomtaart in het gezicht gegooid. De dader was een jongeman, die meteen erna ging lopen. “Ik heb de smurrie dan afgeveegd en de lezing gegeven.”

Kort voor 10 uur wilde Marc Van Ranst de Brugse Goudlederbehangzaal in Brugge binnenstappen en er naar aanleiding van Erfgoeddag beginnen aan een lezing over de gelijkenissen tussen Covid-19 en de Spaanse Griep. Net voor hij naar binnen kon gaan, kwam er echter een jongeman op hem af. “Hij had een pizzadoos bij zich, zo kon ik nog net zien”, aldus Van Ranst. “Zodra hij dicht bij mij was, opende hij die doos en gooide hij een slagroomtaart in mijn gezicht. Daarna liep hij meteen weg.”

Van Ranst is de jongeman nog achterna proberen te hollen, maar de dader wist te ontkomen. “Iemand inhalen met ogen vol smurrie is natuurlijk niet evident. Ik zal het daar maar aan wijten dat ik hem niet te pakken heb gekregen.”

Na het voorval heeft de viroloog de slagroom afgeveegd en gewoon alsnog zijn twee uur durende lezing gegeven. “Het was ambetant en laf, maar uiteindelijk ook niet meer dan dat, hé. Erna doe je gewoon voort.”

Na de lezing kwam de politie ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.