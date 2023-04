Twee fietsers redden man uit kanaal in Molenbeek

Twee fietsers hebben zaterdagavond rond 22.30 uur een man gered uit het kanaal in Sint-Jans-Molenbeek aan de Henegouwenkaai, ter hoogte van hotel Belvue. Dat meldt de Brusselse brandweer zondag. De man werd met de hulp van de brandweer aan wal gebracht en naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar.

“Een man was in het kanaal beland ter hoogte van hotel Belvue in Sint-Jans-Molenbeek. De omstandigheden waarin dat gebeurde zijn nog niet bekend”, zegt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw.

“Twee fietsers die passeerden, hoorden hem om hulp roepen. Ze zijn gestopt en via een ladder afgedaald naar de oever en hebben de man uit het water geholpen. Zodra we aanwezig waren, hebben we geholpen om het slachtoffer naar het niveau van de straat te brengen.”

“Het slachtoffer was bij bewustzijn. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar”, aldus de woordvoerder nog.