Zweden zet leger in om burgers uit Soedan te evacueren

Meerdere Europese en andere landen hebben zondag de evacuatie van hun eigen en andere burgers uit Soedan aangevat, of op zijn minst aangekondigd. Ook de Zweden zullen zowel eigen onderdanen als die van andere landen kunnen ontzetten.

In Zweden is voor de inzet van het leger in het buitenland de goedkeuring van het parlement nodig. Het is nog niet duidelijk wanneer de Zweedse eenheid ontplooid zal worden, maar de regering heeft al aangegeven dat deze binnen de 24 uur zal vertrekken. Verwacht wordt dat uiteindelijk zowat 150 militairen aan de missie zullen deelnemen.