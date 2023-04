Is Mark David Chapman dan toch niet de moordenaar van John Lennon? Nieuw onderzoek plaatst ernstige vraagtekens

Was het dan toch niet Mark David Chapman die op 8 december 1980 John Lennon doodschoot in New York? Na een onderzoek van drie jaar plaatst de Britse auteur en tv-producent David Whelan ernstige vraagtekens bij de schuld van de verbitterde Beatles-fan.

“Ik richtte op zijn rug en haalde vijf keer de trekker over. Toen brak de hel los in mijn hoofd.” De Amerikaan Mark David Chapman zou later bekennen dat hij op 8 december 1980 de voormalige Beatle John Lennon had doodgeschoten voor het Dakota-gebouw in New York. De toen 25-jarige Amerikaan had The Beatles lang verafgood en achtte Lennon schuldig aan de teloorgang van de band.

Ondanks zijn bekentenis en veroordeling zit de intussen 67-jarige Chapman mogelijk al meer dan 40 jaar onschuldig in de gevangenis. Althans, dat beweert de Britse auteur en tv-producent David Whelan (56) op basis van een driejarig onderzoek waarvoor hij alle mogelijke documentatie over de moord onder de loep nam.

Volgens Whelan hebben de speurders indertijd “fundamenteel verkeerd begrepen” hoe de schietpartij had plaatsgevonden en was er mogelijk sprake van een tweede/andere schutter, zo zou blijken uit een binnenkort te verschijnen boek. Whelan baseert zich daarvoor onder meer op gesprekken die hij had met de chirurg en twee verpleegsters die Lennon behandelden en andere getuigenverklaringen die niet overeen lijken te komen met het officiële verhaal. Volgens die officiële versie trof Chapman Lennon vier keer in de rug, maar de getuigen suggereren dat Lennon niet in de rug maar in de borst werd getroffen. De schoten zouden ook dicht bij elkaar gegroepeerd geweest zijn, wat op een hoge mate van schietvaardigheid wijst. Iets waarover de doorgedraaide Chapman niet zou hebben beschikt.

Vanwaar dan de bekentenis van de verbitterde fan? Volgens Whelan is er bewijsmateriaal dat aantoont dat Chapman “klaargemaakt” of zelfs “gebrainwasht” werd door de CIA of het Amerikaanse leger. “Mogelijk gebeurde dat door manipulatie of zelfs hypnose”, aldus de auteur. “Het enige wat Chapman zich achteraf kon herinneren, was een stem in zijn hoofd die zei: doe het, doe het. Een luitenant van de New Yorkse politie verklaarde achteraf zelf dat Chapman geprogrammeerd leek op de avond dat hij Lennon doodschoot. We kunnen aannemen dat Chapman mogelijk een soort psychotische episode doormaakte waardoor hij dacht dat hij iets deed wat hij eigenlijk niet had kunnen doen.”

Hoewel er een autopsie werd uitgevoerd op het lichaam van de voormalige Beatle, werd die autopsie uitgevoerd door een controversiële arts Elliot Gross en diens rapport werd nooit vrijgegeven aan het publiek. Gross zou in 1987 worden ontslagen na beschuldigingen van nalatigheid, wangedrag en incompetentie, al werd hij daar later wel voor vrijgesproken.

Volgens Whelan blijkt uit het originele notitieboekje van hoofdonderzoeker Ron Hoffman en andere gerechtelijke documenten ook dat geen enkele ooggetuige - inclusief Yoko Ono - zag dat Lennon door Chapman werd neergeschoten.

Wie dan wel?

De vraag rijst: als het niet Mark David Chapman was die John Lennon doodschoot, wie was het dan wel? Het antwoord daarop is volgens Whelan terug te voeren naar Lennons beruchte citaat uit een interview uit 1966 waarin hij verklaarde dat The Beatles “populairder waren dan Jezus”. In de zeer gelovige Amerikaanse Bible Belt werd daar zeer sterk op gereageerd: platen van de band werden in het openbaar verbrand en radiostations verboden liedjes van The beatles tijdens hun Amerikaanse tournee. “Amerikaanse inlichtingendiensten hielden Lennon stiekem al jarenlang in de gaten en verbergen nog altijd honderden pagina’s aan geheime documenten over hem”, aldus Whelan.

Volgens de auteur zouden medewerkers van de pas verkozen Amerikaanse president Ronald Reagan in november 1980 hebben geweten dat Lennon “een potentiële sterke en invloedrijke stem tegen toekomstige militaire buitenlandse ambities” zou kunnen worden. “De dood van Lennon betekende dat er geen stemmen met enig gewicht meer zouden worden gehoord om de ambities van Reagan tegen te gaan.”

“Zouden Lennons kritiek op het christendom mogelijk een rol hebben kunnen spelen bij zijn moord?”, besluit Whelan. “En zouden christelijke groeperingen die banden hadden met Chapman hem opzettelijk of misschien onbedoeld hebben geprogrammeerd en klaargestoomd om huurmoordenaar te worden? Ik denk dat hij mogelijk gewoon dacht dat hij met een pistool schoot of gewoon losse flodders afvuurde. Hij denkt dat hij iets gedaan heeft wat hij onmogelijk had kunnen doen. Daarom is de enige conclusie die ik kan trekken dat er misschien een tweede schutter is geweest.”