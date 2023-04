“Oekraïense troepen stoten door tot oostelijke oever Dnjepr”

Troepen van het Oekraïense leger zouden opgerukt zijn tot aan de oostelijke oever van de Dnjepr, in een gebied dat tot voor kort door Rusland bezet werd in de omgeving van Cherson. Dat blijkt uit een analyse van militaire analisten.

Volgens het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) zou uit locatiegegevens en tekstberichten van Russische militaire bloggers moeten blijken dat Oekraïense troepen posities hebben ingenomen op de linker-, of oostelijke, oever van de Dnjepr. Dat zou voor het eerst zijn, al is niet duidelijk hoe groot het succes van de Oekraïense voortgang precies is.

De Russische troepen trokken zich in de herfst terug uit de stad Cherson en verlieten ook de westelijke oever van de Dnjepr. Het zou precies hun bedoeling geweest zijn zich op de oostelijke oever te hergroeperen en het doorstoten van de Oekraïense troepen te voorkomen.

De nieuwe ontwikkeling zou aangeven dat de Russen hun controle in de regio verder aan het verliezen zijn. Volgens de analisten zullen de Russische bezetters zich daardoor alleen nog maar op de steden kunnen focussen.