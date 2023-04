Bezorgdheid over verstoring gedenkdag gesneuvelde soldaten in Israël

Ondanks de opschorting van de omstreden hervorming van het gerecht in Israël hebben opnieuw honderdduizenden mensen tegen de plannen van de rechts-religieuze regering van Benjamin Netanyahu betoogd. De grootste betoging vond voor de zestiende opeenvolgende zaterdag in Tel Aviv plaats. Betogers zwaaiden met Israëlische vlaggen.

“Als de regering de putsch op het gerecht doordrijft, verdiept ze de kloof in de Israëlische samenleving, schaadt ze de economie en veiligheid van Israël”, klonk het bij de organisatoren. Volgens hen gingen in het hele land zowat 380.000 mensen de straat op, van wie ongeveer 165.000 in Tel Aviv. Israëlische media schatten het aantal deelnemers in de kuststad op 120.000. Andere betogingen vonden in steden als Haifa en Jeruzalem plaats.

Yuval Diskin, vroeger hoofd van de Israëlische geheime dienst Shin Bet, veroordeelde de regering-Netanyahu op de manifestatie in Tel Aviv in scherpe bewoordingen. “Hoewel deze regering rechtmatig verkozen werd, is ze door haar schokkende samenstelling en dwaze acties vanuit moreel oogpunt in een een illegitieme regering veranderd”, zei Diskin door een luidspreker. “We strijden voor de toekomst van ons land, voor het aanzien van het land, waarin onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkindern zullen leven”, aldus Diskin (67). “We zullen het voor elkaar krijgen want we hebben geen ander land.”

“Miljoenendemonstratie”

De regering van Netanyahu wil het gerechtelijke systeem doelgericht afzwakken. Deskundigen waarschuwen voor zware schade aan de democratie. Het plan werd eind maart na massale protesten enkele weken uitgesteld, maar onderhandelingen hebben nog geen doorbraak opgeleverd. Op 30 april begint de zomerzitting van het parlement in Jeruzalem. Critici vrezen dat de regering de hervorming dan in sneltreinvaart zal doordrukken.

De Israëlische minister van Justitie Jariv Levin, een initiatiefnemer van het hervormingsplan, riep voor donderdag tot een “miljoenendemonstratie” voor het parlement in Jeruzalem op. “We trekken naar Jeruzalem om tussen de Knesset en het hoogste gerechtshof post te vatten en vastbesloten te zeggen: het volk wil een hervorming van het gerecht.”

Verwacht wordt dat ook de vieringen van het 75-jarige bestaan van Israël de komende weken door betogingen overschaduwd worden. De tegenstanders van de hervorming kondigden voor de start ervan op dinsdagavond “de grootste demonstratie op Onafhankelijkheidsdag in de Israëlische geschiedenis” aan.

Nabestaanden eisten al dat politici zouden wegblijven van de plechtigheden voor de Dag van de Herinnering aan de gesneuvelde soldaten, die maandagavond beginnen. President Yitzhak Herzog riep het publiek zondag in een radio-interview op niet te protesteren op begraafplaatsen.