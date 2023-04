OHL van coach Jimmy Coenraets volgt na nederlaag tegen Standard al op vier punten van leider Anderlecht: “We hebben voor het eerst ons lot niet meer in eigen handen”

“Wij zullen in ieder geval alles geven om dat scenario te vermijden”, zegt OHL-coach Jimmy Coenraets. “Het is wel zo dat we voor het eerst dit seizoen ons lot niet meer in eigen handen hebben. Het is duidelijk: we mogen niets meer weggeven en moeten dan hopen dat Anderlecht niet alleen tegen ons een steek laat vallen. Op Standard werden we verrast door een vroeg tegendoelpunt, dat absoluut te vermijden was. Een bal zonder gevaar werd ineens een doelkans en plots stonden we op achterstand. De rest van de eerste helft was er eentje zonder noemenswaardige kansen.”

Tikkeltje geluk ontbreekt

Na de rust kwam OHL beter voor de dag en trok het de wedstrijd naar zich toe. “We domineerden, maar de bal wou niet goed vallen voor ons. Ik geef wel toe dat we wat te overhaast te werk gingen, waardoor we slordiger werden. Al is het duidelijk dat in deze play-offs voorlopig dat tikkeltje geluk van tijdens de competitie ontbreekt. We schoten twee keer tegen de paal en ook hun doelvrouw redde nog een gemaakte goal. Tijdens de reguliere competitie kantelde het in zulke fases wel in ons voordeel. We moeten zaterdag Anderlecht verslaan en dan hopen dat het elders nog eens onderuitgaat. Woensdag krijgt paars-wit Standard op bezoek. Die match zie ik ze niet zonder problemen winnen, maar dan moeten wij dinsdag wel eerst zelf onze job doen in Brugge. De eindronde heeft alleszins geleerd dat een verrassing altijd mogelijk is en dat we tegen wie dan ook op onze hoede moeten zijn.”

Wat alvast kan helpen voor die verplaatsing naar Brugge: Hannah Eurlings is weer inzetbaar na haar schorsing. “Zo kunnen we in ieder geval au grand complet naar Brugge afzakken. Er zijn nog twaalf punten te verdienen. Als we die pakken is, het nog niet gedaan. Daar blijven we in geloven.”