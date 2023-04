Vooruit wil snoeien in wildgroei aan parlementsleden

De partij dient daarover volgende week een resolutie in het Vlaams Parlement en wellicht ook het federale parlement in, kondigde Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zondag aan in het Eén-programma De zevende dag. Het verminderen van het aantal parlementsleden is voor de partij een van de puzzelstukjes in het grote vraagstuk om de negatieve gevoelens van de burger tegenover de politiek weg te masseren.

België telt vandaag in totaal 473 parlementsleden, verdeeld over het federale en regionale niveau. Dat komt neer op 41,5 parlementsleden per miljoen inwoners. In Duitsland – ook een federaal land – zijn dat er maar 32,2 per miljoen inwoners, zo becijferde de studiedienst van Vooruit. In de Verenigde Staten gaat het om 25,9 parlementsleden per miljoen inwoners, in Frankrijk om 13 en in Nederland om 13,2.

Vooruit stelt vast dat vooral in onze regionale parlementen veel parlementsleden zetelen in vergelijking met andere federale landen. De partij wil geen getal plakken op de vermindering die ze beoogt “om het debat niet meteen dood te kloppen”.

N-VA-fractieleider Peter De Roover deelt alvast de mening dat er te veel parlementsleden zijn en ook voor Open VLD-Kamerlid Katja Gabriëls is een vermindering bespreekbaar.

Gewone werknemer

In diezelfde resolutie pleit Vooruit opnieuw om het statuut van parlementslid zoveel mogelijk te boetseren naar dat van een gewone werknemer.

Groen-fractieleider Björn Rzoska hield recent nog – in het interview waar hij een einde aan zijn nationale carrière aankondigde – een pleidooi om de uittredingsvergoeding te vervangen door een gewone werkloosheidsuitkering. Niet toevallig, want in de vorige bestuursperiode lanceerde hij samen met Joris Vandenbroucke (toen nog Vlaams Parlementslid, SP.A) al het voorstel om van parlementsleden werknemers te maken. Iets waar de PTB/PVDA trouwens ook voor pleit. (cv)