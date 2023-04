Mohammed is in Soedan om voor zijn zieke vader te zorgen: “We zijn gevlucht, we vreesden voor ons leven”

Amper vier dagen was Mohammed Eltayeb, die al jaren in België woont, op bezoek bij zijn zieke vader in zijn thuisland Soedan toen daar het zoveelste gewapende conflict uitbrak. Ze vluchtten samen met hun familie weg uit de hoofdstad. “Op straat liggen lijken.”

“We lieten alles in de hoofdstad achter. Ook de betere verzorgingsmogelijkheden voor mijn zieke vader van 90 jaar. We konden niet anders, want we vreesden daar echt voor ons leven. De situatie in Khartoem is momenteel vreselijk. Op straat liggen lijken. Constant hoorden we geweerschoten en bommen ontploffen.”

Mohammed Eltayeb en zijn vader vluchtten richting Mayerno, hun geboortestad op zo’n 300 kilometer van de hoofdstad Khartoem. Samen met hen nog twee zussen en een aantal neven en nichten van Mohammed. Dat deden ze op gevaar van eigen leven, want ook buiten de miljoenenhoofdstad zijn er gevechten aan de gang. “We moesten gebruikmaken van het openbaar vervoer omdat nergens in de regio rond de hoofdstad nog brandstof te vinden was voor onze auto’s. Langs onze vluchtroute kwamen we veel uitgebrande tanks tegen.”

Vertrokken voor conflict

Mohammed, die al jaren in Merchtem woont en vader is van drie zonen die in ons land achterbleven, kwam op 11 april in zijn geboorteland aan om er een maand voor zijn zieke vader te zorgen. “Mijn vader heeft constant medische zorg nodig. Mijn moeder is overleden in oktober. Dus kwam ik naar hier om even voor hem te zorgen. Van een nieuw conflict in dit land was toen nog geen sprake. Het dodelijke geweld brak vier dagen na mijn aankomst uit.”

© rr

Centraal in het huidige conflict staan twee generaals loodrecht tegenover elkaar: Abdel Fattah al-Burhan, de leider van de Soedanese strijdkrachten (SAF) en Hemedti, het hoofd van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). De twee waren eerst nog elkaars bondgenoten en pleegden samen een staatsgreep. Maar na die staatsgreep vechten ze nu tegen elkaar om de macht over het land en het leger te grijpen. Dat gebeurt nadat ze het oneens raakten over de richting die het land opgaat en over de voorgestelde overgang naar een burgerregering.

“Een van mijn zussen die in Ombadda woont, kon zelfs nog niet vluchten naar veiligere gebieden. We zijn echt bijzonder bang dat haar gezin iets overkomt”, gaat Mohammed verder. “Maar hoe lang zijn wij hier in Mayerno nog veilig? Ik vrees dat de hele situatie nog meer zal exploderen en het ook hier gevaarlijk zal worden. Hoeveel mensen hebben er hun leven al niet gelaten in deze oorlog? We rekenen daarom echt op de media en de internationale gemeenschap om druk uit te oefenen op de strijdende partijen om de oorlog te stoppen.”

Terug naar eigen land

Hoe zijn eigen nabije toekomst eruitziet, baart Mohammed kopzorgen. Hij weet voorlopig niet hoe en wanneer hij terugkeert en of hij dat eigenlijk wel wil. “Normaal bleef ik hier tot 11 mei, dan eindigt mijn verlof bij de bank waarvoor ik werk. Maar ik geef toe, met de huidige situatie in Soedan word het niet gemakkelijk om te beslissen om mijn vader hier alleen achter te laten.”

In Soedan zouden zich 42 Belgen en rechthebbenden (leden van het kerngezin) bevinden. Zondag werd begonnen met hen uit het Afrikaanse land te evacueren, zo bevestigde minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) zondag. “In samenwerking met Frankrijk en Nederland zijn meerdere operaties aan de gang om Europese onderdanen, onder wie Belgen en rechthebbenden zo snel mogelijk te evacueren”, aldus Lahbib. “Al onze diensten worden gemobiliseerd om hen te helpen. We nodigen Belgen en rechthebbenden in Soedan die dat nog niet hebben gedaan, om zo snel mogelijk contact op te nemen met onze diplomatieke post.”

De paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) liet intussen ook optekenen bereid te zijn om de vliegvelden weer gedeeltelijk te heropenen om evacuaties mogelijk te maken. Ook de Soedanese de facto president en opperbevelhebber van het leger gaat akkoord met de evacuatie van burgers en diplomatieke vertegenwoordigers uit het door zware gevechten geteisterde land.