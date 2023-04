Ex-president Peru na uitlevering door VS aangekomen in thuisland

De vroegere Peruaanse president Alejandro Toledo, die beschuldigd wordt van corruptie, is vanuit de VS uitgeleverd aan zijn thuisland. De politie van het Zuid-Amerikaanse land verspreidde zondag op Twitter een foto van Toledo op de internationale luchthaven van Lima, na zijn aankomst uit Los Angeles. Volgens de Peruaanse media zal Toledo in hechtenis geplaatst worden.