Britse veiligheidsdiensten vrezen voor dodelijke incidenten uitgelokt door extremisten tijdens kroning Charles

Demonstranten zouden van plan zijn om de kroning van Koning Charles op 6 mei te saboteren door de paarden schrik aan te jagen, dat hebben hooggeplaatste veiligheidsbronnen vertelt aan The Mail on Sunday. Er word gevreesd dat de paarden weglopen of zelfs mensen per ongeluk zouden kwetsen.

Er is heel wat bezorgdheid over een mogelijke stunt van demonstranten die tot ernstige verwondingen of zelfs de dood zou kunnen leiden als de paarden die mee in de stoet lopen plots schrik krijgen. De organisatoren van de kroning vrezen namelijk dat activisten van plan zijn om zogenaamde “rape alarms”. Die maken heel veel lawaai en kunnen de paarden schrik kunnen aanjagen waardoor ze zich erg onvoorspelbaar kunnen gedragen.

Het is niet duidelijk voor welke activistische groepen wordt gevreesd maar in de Britse pers vallen de namen van Just Stop Oil en de anti-monarchistische groep Republic. Die laatste heeft namelijk 41.000 Facebookvolgers opgeroepen om tijdens de kroning te protesteren. De politie en andere veiligheidsfunctionarissen hebben alvast laten weten “krachtig te zullen optreden tegen demonstranten die proberen om het evenement te verstoren”. Fouilleren zal namelijk niet mogelijk zijn gezien de massa mensen die verwacht wordt.

Kettingreactie

Charlie Lane, een paardenexpert en voormalig commandant van The King’s Troop Royal Horse Artillery, zei dat als het alarm afgaat sommige paarden heftiger zullen reageren dan anderen.“Ik zou me er duidelijk ongemakkelijk bij voelen. Het risico bestaat dat individuele ruiters eraf vallen en dat paarden gewond raken”, aldus Lane.

Dat bevestigt ook dokter Debbie Marsden, deskundige op het gebied van paardengedrag. “Als een paard schrikt, reageren ze allemaal op hun eigen manier. Ze zullen waarschijnlijk hun hoofd omhoog gooien en/of opzij springen, weg van het voorwerp. Als één paard reageert, kan dat een soort kettingreactie veroorzaken. Het zou tot een ongeluk kunnen leiden.”

The Mail on Sunday ontdekte ook dat de extreem-rechte English Constitution Party op Twitter heeft opgeroepen om te gaan protesteren, ook daar viel het woord “rape alarm”

Het gevaar van op hol geslagen paarden werd in juni 2020 al pijnlijk duidelijk toen een doodsbang politiepaard wegliep tijdens een Black Lives Matter-protest. Agent Nicky Vernon werd tegen een verkeerslicht geslagen en liep een klaplong, een gebroken sleutelbeen en verbrijzelde ribben op.