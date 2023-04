AA Gent moet hopen op bekerwinst van Antwerp: zo worden de Europese tickets straks verdeeld

De landskampioen…

Is dit seizoen niet rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Vanaf volgend seizoen is dat wel weer het geval. Wie dit seizoen kampioen wordt, begint in de derde voorronde van de Champions League. Om het effectief tot in de groepsfase te schoppen moet de landskampioen na de derde voorronde ook nog de play-offs overleven.

De landskampioen is als enige helemaal zeker van Europees voetbal tot de winter. Bij uitschakeling in de derde voorronde van de Champions League gaat de kampioen naar de play-offs van de Europa League. Loopt het daar ook mis, dan wacht de groepsfase van de Conference League, het ultieme vangnet.

De vicekampioen…

Gaat naar de tweede voorronde van de Champions League. Bij uitschakeling gaat de club naar de derde voorronde van de Europa League. Loopt het ook daar mis, gaat ze naar de play-offs van de Conference League.

De nummer 3…

Gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Een vangnet is er niet voor deze club.

De nummer 4…

Speelt een finaleduel (in het weekend van 10 en 11 juni) tegen de winnaar van de Europe Play-offs om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League, tenzij Antwerp de beker wint. Dan valt komt er geen finalematch en krijgt de winnaar van de Europe Play-offs ook gewoon een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.

De bekerwinnaar…

Gaat naar de derde voorronde van de Europa League. Loopt het daar nog mis, dan ligt er nog een kans op een Europese groepsfase via de play-offs van de Conference League.

‘Speciaal geval’ Antwerp

Wint de Great Old de beker niet, dan moet het gewoon via de play-offs om een Europees ticket strijden. Wint Antwerp de beker wél, dan kan het via de play-offs ook nog een beter Europees ticket bemachtigen als het eerste of tweede wordt. Dan schuiven de andere Europese tickets op.

Een voorbeeld: Antwerp heeft de beker gewonnen en wordt tweede. Dan gaat Antwerp naar de tweede voorronde van de Champions League, gaat de nummer drie naar de derde voorronde van de Europa League en gaat de nummer vier en de winnaar van de Europe Play-offs naar de tweede voorronde van de Conference League.