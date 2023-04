Niet alle Nederlanders kiezen voor evacuatievlucht vanuit Soedan: “Ik ga alleen als het veilig genoeg is”

Namarig Shnan uit Amsterdam was samen met haar twee kinderen op bezoek bij haar zieke vader in de hoofdstad Khartoem toen het geweld tussen het leger en paramilitairen uitbrak. Ze vindt het risico te groot om naar het vliegveld te gaan om vanuit daar geëvacueerd te worden naar Nederland. Daarom kiest ze ervoor om met de bus naar buurland Egypte te gaan, om vanuit daar terug naar Nederland te vliegen.

“Ik durf het risico niet te nemen vanwege mijn kinderen. De route naar het verzamelpunt is te gevaarlijk vanwege de gevechten en militairen op straat die je tegen kunnen houden”, zei Shnan tegen het ANP. Volgens de Amsterdamse is een groep Fransen die eerder probeerde weg te komen beschoten toen ze op weg waren naar het vliegveld in de Soedanese hoofdstad.

Niet bij het raam zitten

Ondanks dat ze op een redelijk rustige plek zit in de hoofdstad waar op straat nauwelijks geweld is, blijft ze toch zo veel mogelijk binnen. Ook laat ze haar twee kinderen niet vlak bij het raam komen. Over eten en drinken maakt ze zich geen zorgen, daar heeft ze genoeg van in huis, vertelde ze.

De Amsterdamse hoopt zondag alsnog met een bus richting Egypte te vertrekken samen met de rest van haar familie. Volgens haar is dat veiliger omdat de route niet door gebieden gaat waar wordt gevochten. Ook hoorde ze van andere mensen die de bus naar Egypte hebben genomen dat deze optie om uit het land te komen veilig is. Of er nog meer Nederlanders zijn die voor deze route kiezen, weet ze niet.

Toch sluit ze niet helemaal uit dat ze uiteindelijk naar het vliegveld gaat om naar Nederland geëvacueerd te worden. “De ambassade zei dat de route naar het verzamelpunt niet zonder risico is. Ik ga alleen als het veilig genoeg is.”

Evacuatie van Europeanen

De evacuatie van Europeanen uit Soedan is volop aan de gang. Frankrijk heeft al een honderdtal Fransen en mensen van andere nationaliteiten geëvacueerd en een honderdtal anderen zou eveneens zondag geëvacueerd worden, meldde het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. En ook Duitsland is met de evacuatie van zijn burgers gestart.

Verschillende landen waaronder België hebben aan Frankrijk hulp gevraagd bij de evacuaties. Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib tweette eerder op de dag dat “in Soedan in samenwerking met Frankrijk en Nederland verschillende operaties aan de gang zijn om Europese onderdanen, waaronder Belgen en rechthebbenden, zo snel mogelijk te evacueren”. Volgens de Franse overheid vroegen ook Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Niger, Marokko, Egypte en Ethiopië hulp aan Parijs.

Eerder zondag lieten het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten weten dat ze de evacuatie van hun diplomatiek personeel hadden voltooid. Beide landen zoeken nog wel naar manieren om ook andere landgenoten Soedan uit te krijgen. Saoedi-Arabië was zaterdag het eerste land dat erin slaagde buitenlanders te helpen vertrekken.