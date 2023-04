Mode-icoon Diane von Fürstenberg brengt bezoek aan Red Star Line Museum en musical: “Doet me denken aan eigen verleden”

Hoog bezoek vandaag in het Red Star Line Museum: mode-icoon Diane von Fürstenberg kwam er een bezoekje brengen. De Amerikaanse ontwerpster met Belgische roots was een van de trekkers van het Antwerpse migratiemuseum. Tien jaar na de opening wou ze het museum nog eens een hart onder de riem steken. Samen met een cameraploeg van Disney, die haar volgt voor een film over haar leven.

Ook bezocht ze de Red Star Line-musical. Ze kwam naar het Studio 100 Pop-Up Theater vergezeld door goede vriend Christian Louboutin.

Ze werden in het Studio 100 Pop-Up Theater ontvangen door Philip Heylen, Gert Verhulst en Studio 100 CEO Anja Van Mensel en gingen na de voorstelling met de cast op de foto. “Prachtige voorstelling!”, zei Von Furstenberg. “Ik ben ontroerd door deze schitterende acteurs, door dit verhaal, dat me doet denken aan mijn eigen verleden…” Diane von Furstenberg werd geboren in Brussel en woont in New York.

© Kaat Bosch