Trein ontruimd in Ottignies door vermoeden dat jongeman in bezit was van explosieven

Zondagmiddag werd in het station van Ottignies een passagierstrein met 300 passagiers geëvacueerd. Er was namelijk een vermoeden dat een man met explosieven aan boord was van de trein. Dat meldt het parket van Waals-Brabent aan Belga. Het incident deed zich voor op een trein tussen Brussel en Namen.

Kort voor het binnenrijden van het station van Ottignies werd een treinbegeleider geconfronteerd met een in 2002 geboren man uit Charleroi. De man was zeer opgewonden, schreeuwde en zei dingen die de spoorwegbeambte deden vermoeden dat hij gewapend was en mogelijk in het bezit was van explosieven. Daarom werd besloten de trein in het station van Ottignies tot stilstand te brengen en de ongeveer 300 passagiers te evacueren.

Teams van politieagenten uit verschillende aangrenzende gebieden kwamen vervolgens samen in het station van Ottignies.

De verdachte werd zondag rond 17.15 uur aangehouden en van zijn vrijheid beroofd. Tijdens zijn arrestatie bood hij geen verzet. Er werden geen wapens of explosieven bij hem aangetroffen. De jongeman werd zondagavond rond 19.00 uur nog door rechercheurs ondervraagd. Er wordt nog bekeken of de man vervolgd kan worden voor het uiten van bedreigingen.

De NMBS laat via de website weten dat er op de lijn Brussel-Namen nog steeds vertragingen en afschaffingen mogelijk zijn.