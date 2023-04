VIDEO. Jan Breydel barst uit zijn voegen op het moment dat AA Gent achter komt tegen Oostende (en Club dus virtueel vierde wordt)

Club Brugge moest thuis afrekenen met Eupen én tegelijk hopen dat rechtstreeks concurrent AA Gent niet won tegen het al gedegradeerde KV Oostende. Toen Club al 4-0 voor stond, sijpelde het nieuws binnen dat Oostende op 0-1 was gekomen in de Ghelamco Arena. En dat werd in alle extase gevierd bij de supporters, die na afloop nog méér mochten vieren.