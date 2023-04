Club Brugge troeft AA Gent af in strijd om plaats bij top vier: zo zien de play-offs en hun kalenders eruit na de halvering van de punten

Na 34 speeldagen zit de reguliere competitie van de Jupiler Pro League erop. Lang hoeft u niet te wachten op het vervolg, want Champions’ play-offs en Europe play-offs beginnen volgend weekend al. Wij geven u een overzicht van de gekwalificeerde ploegen en de gehalveerde puntenaantallen waarmee ze de nacompetitie beginnen, zodat u meteen goed in de startblokken zit.

Champions’ Play-offs

Genk, Union en Antwerp waren al even zeker van de kwalificatie voor de Champions’ Play-offs. Daar kwam zondag in extremis nog de uittredende landskampioen Club Brugge bij. Blauw-zwart versloeg een mak Eupen met een monsterscore en profiteerde zo van de nederlaag van AA Gent, dat het helemaal liet afweten tegen het reeds gedegradeerde KV Oostende.

Club heeft wel flink wat werk aan de winkel als het nog van die vierde plaats wil afkomen. Het begint de play-offs met 30 punten, 6 minder dan nummer drie Antwerp.

Genk, Union en Club Brugge eindigden de reguliere competitie allemaal met een oneven aantal punten. Zij krijgen bij de halvering dus een half puntje (*) cadeau. Dat is enkel van belang bij een gelijke stand aan het einde van de play-offs: dan wordt dat halve punt weer afgetrokken, waardoor Antwerp dus altijd in het voordeel is als het met hetzelfde puntentotaal eindigt als een andere club.

Dit zijn de puntentotalen waarmee de Champions’ Play-offs zullen starten:

1. KRC Genk 38 punten*

2. Union 38*

3. Antwerp 36

4. Club Brugge 30*

LEES OOK. Union keert scheve situatie om tegen KV Kortrijk en beent leider Genk bij in de stand

(Lees verder onder de foto)

© BELGA

De kalender van de Champions’ Play-offs Speeldag 1: KRC Genk - Club Brugge (zo 30 april, 18u30) Union - Antwerp (wo 3 mei, 20u30)* *Antwerp speelt op zondag 30 april om 14.30 uur de bekerfinale tegen KV Mechelen. Speeldag 2: Club Brugge - Union (za 6 mei, 18u15) Antwerp - Genk (zo 7 mei, 18u30) Speeldag 3: Antwerp - Club Brugge (zo 14 mei, 13u30) Union - Genk (zo 14 mei, 18u30) Speeldag 4: Club Brugge - Antwerp (zo 21 mei, 13u30) Genk - Union (zo 21 mei, 18u30) Speeldag 5: Antwerp - Union (zo 28 mei, 13u30) Club Brugge - Genk (zo 28 mei, 18u30) Speeldag 6: Genk - Antwerp (zo 4 juni, 18u30) Union - Club Brugge (zo 4 juni, 18u30)

Europe Play-offs

AA Gent verloor verrassend tegen KV Oostende op de slotspeeldag en moet daardoor in de Europe Play-offs aantreden. Daarin krijgt het behalve van Standard en Westerlo ook het gezelschap van Cercle Brugge. Dat won na een dolle wedstrijd met 2-3 bij Zulte Waregem, dat daardoor veroordeeld is tot degradatie naar 1B. Cercle houdt daarbij nipt Charleroi, OH Leuven en Anderlecht af.

In de Europe Play-offs zitten de vier deelnemers na de halvering van de punten dichtbij elkaar: alles kan dus. Standard en Westerlo kregen bij de halvering allebei een half puntje (*) extra omdat ze de reguliere competitie beëindigden met een oneven puntentotaal. Daardoor zijn die clubs dus in het nadeel als ze met evenveel punten eindigen als AA Gent en/of Cercle Brugge.

Dit zijn de puntentotalen waarmee de Europe Play-offs zullen starten:

1. AA Gent 28 punten

2. Standard 28*

3. Westerlo 26*

4. Cercle Brugge 25

(Lees verder onder de foto)

© BELGA

De kalender van de Europe Play-offs Speeldag 1: AA Gent - Westerlo (vr 28 april, 20u45) Cercle Brugge - Standard (za 29 april, 18u15) Speeldag 2: Standard - AA Gent (za 6 mei, 20u45) Westerlo - Cercle Brugge (zo 7 mei, 13u30) Speeldag 3: Cercle Brugge - AA Gent (za 13 mei, 18u15) Standard - Westerlo (za 13 mei, 20u45) Speeldag 4: Westerlo - Standard (za 20 mei, 18u15) AA Gent - Cercle Brugge (za 20 mei, 20u45) Speeldag 5: Westerlo - AA Gent (za 27 mei, 18u15) Standard - Cercle Brugge (za 27 mei, 20u45) Speeldag 6: Cercle Brugge - Westerlo (za 3 juni, 20u30) AA Gent - Standard (za 3 juni, 20u30)

Zij zakken naar de Challenger Pro League

De degradatiestrijd is ook beslecht. Seraing en KV Oostende waren al zeker dat ze zouden zakken, maar Zulte Waregem koesterde nog hoop op de redding. Cercle Brugge deed op de slotspeeldag echter definitief het licht uit aan de Gaverbeek. Essevee verloor met 2-3, terwijl Eupen zich redt… nadat het met 7-0 verloor bij Club Brugge. Ook dat is voetbal. De Panda’s houden één puntje over op KV Oostende en Zulte Waregem.

Door de verrassende zege van KV Oostende in Gent eindigt Zulte Waregem de competitie zelfs nog als zeventiende: het heeft evenveel punten als Oostende, maar de Kustboys sluiten de competitie af als zestiende omdat ze een match meer wonnen. Al zal niemand daar in Waregem vanavond wakker van liggen. Na 18 seizoenen verdwijnt Essevee van het hoogste niveau, precies 10 jaar nadat het op een zucht van de landstitel strandde.

RWD Molenbeek of SK Beveren promoveert

Volgend seizoen slankt de Jupiler Pro League af van achttien naar zestien clubs: vandaar dat er dit seizoen uitzonderlijk drie degradanten zijn. Er zal slechts één nieuwkomer zijn, die wordt bepaald door de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League. Die zijn bijna afgerond: met nog twee speeldagen te gaan leidt RWD Molenbeek met slechts één punt voorsprong op SK Beveren. Zij zijn de enige twee clubs die nog kans maken op promotie.

© BELGA