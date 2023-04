Moskou vergeeft VS niet voor weigering van visa aan journalisten

“We zullen niet vergeten, we zullen niet vergeven”, waarschuwde Lavrov tegenover de pers. Rusland zit deze maand de Veiligheidsraad van de VN voor.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken antwoordde op een vraag van het Franse persbureau AFP dat het ministerie regelmatig visa verstrekt aan Russische delegaties voor gebeurtenissen bij de VN. Het wees op de beperkingen die Rusland aan het personeel van de Amerikaanse ambassade in Moskou heeft opgelegd als verklaring voor de vertraging in de behandeling van de visumaanvragen. Sinds het militaire offensief in Oekraïne is het ambassadepersoneel tot een minimum herleid.

Het vorige bezoek van Lavrov aan de VN dateert van september vorig jaar, toen de Algemene Vergadering bijeenkwam. Maandag zal de minister in New York wellicht VN-topman Antonio Guterres ontmoeten voordat hij een zitting over het Midden-Oosten voorzit.