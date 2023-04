Man United mag zich opmaken voor derby tegen City in finale FA Cup na zenuwslopende strafschoppenreeks tegen Brighton

Manchester United heeft Brighton uit de finale van de FA Cup gehouden. Op Wembley kwam het na 120 minuten voetballen tot strafschoppen. The Reds trokken daarin met 7-6 aan het langste eind. De finale wordt een Manchester Derby.

Brighton staat momenteel achtste in de Premier League met 49 punten. Het team van Roberto De Zerbi wordt geprezen voor zijn totaalvoetbal en maakt in het slot van het seizoen nog aanspraak op Europees voetbal. Manchester United, dat voorlopig als vierde het laatste Champions League-ticket beet heeft, wist dus waar het aan toe was.

David De Gea was donderdag in en tegen Sevilla nog verantwoordelijk voor een knullig tegendoelpunt in de Europa League, maar de Spaanse goalie behoedde United dit keer wel van een achterstand. Met z’n hand bracht hij redding op een vrije trap van Alexis McAllister.

Ook de Mancunians kregen een grote kans in de eerste helft. Bruno Fernandes trapte op een haar na voorlangs.

Na de pauze werd Brighton andermaal het scoren belet. De 19-jarige Julio Enciso haalde hard uit, De Gea tikte over. Enciso kroonde zich vorige week nog tot matchwinnaar na een 1-2-zege op het veld van een noodlijdend Chelsea.

Goals vielen er niet binnen de reguliere speeltijd. Ook in de verlengingen kwam er geen afscheiding. Penalty’s moesten dus beslissen voor een plek in finale. Solly March werd uiteindelijk de pineut, waardoor Man United zich mag opmaken voor de finale van de FA Cup. Een eindstrijd die als een ware Manchester Derby zal doorgaan. Zaterdag plaatste Manchester City zich al nadat het dankzij een hattrick van Riyad Mahrez tweedeklasser Sheffield United opzij zette.