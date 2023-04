Emmanuel Macron: “Le Pen zal aan macht komen als men werkelijkheid blijft negeren”

De Franse president Emmanuel Macron meent dat Marine Le Pen aan de macht zal komen “als de uitdagingen van het land niet worden aangepakt en men er een gewoonte van maakt te liegen of de werkelijkheid te ontkennen”. Hij heeft dat zondag in de krant Le Parisien gezegd.

In een gesprek met lezers van de krant zei de president dat men nooit tegen het uiterst rechtse RN (Rassemblement National) zal winnen met een opbod van populisme en demagogie, maar wel door werk te maken van “herindustrialisatie, ecologie, orde en de overheidsdiensten”.

“Als we de zaken op hun beloop laten door te zeggen dat er geen probleem is, wie wint er dan? Wie is de beste in het beloven van vanalles en nog wat zonder dat het iets zal kosten? Het Front national - dat ik zo blijf noemen - want we zullen er nooit tegen winnen met een opbod van populisme en demagogie”, waarschuwde Macron.

“Als we slagen in de re-industrialisering, zullen we mensen uit de wanhoop, de ellende en de woede halen. Als we slagen op de werkterreinen van ecologie, van orde en in de strijd voor onze overheidsdiensten” winnen we de mensen terug, zo hoopt de president.