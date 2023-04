Onrust op Anderlecht na slechtste eindnotering in 86 jaar: deel van harde kern dringt VIP-zone binnen, hoofdingang door politie bewaakt

Anderlecht had nog een kans om de Europe Play-offs te halen op de slotspeeldag van de Jupiler Pro League, maar in plaats daarvan eindigde het seizoen op een heel valse noot. Paars-wit verloor van KV Mechelen en eindigt daardoor slechts elfde, hun slechtste eindnotering sinds 1937 (!). Na afloop van de match was het vervolgens zeer onrustig in het Lotto Park.