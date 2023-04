Milieuactivisten stapelen 650.000 sigarettenpeuken in Lissabon

Milieuactivisten hebben 650.000 sigarettenpeuken die ze eerder verzameld hadden, opgestapeld in het hart van de Portugese hoofdstad Lissabon. Het doel van de actie was om mensen bewust te maken van deze volgens hen vaak over het hoofd geziene vorm van vervuiling.

De Duitse activist Andreas Noe, die achter de stunt zat, droeg een ademhalingsapparaat om zichzelf te beschermen tegen de giftige stoffen in de niet-biologisch afbreekbare peuken. “We hebben iedereen in Portugal gevraagd om deel te nemen aan dit gemeenschapsproject om het bewustzijn over plasticvervuiling te vergroten, omdat er plastic in sigarettenpeuken zit en veel mensen het niet weten.”

Twee jaar geleden verzamelde Noe, een groot liefhebber van surfen, in twee maanden tijd al ongeveer een miljoen sigarettenpeuken. Hij noemt het een “prachtige manier” om actie te voeren tegen zwerfvuil, oceaanvervuiling en uiteindelijk de klimaatcrisis. Noe en zijn medestanders willen rokers met de actie aanmoedigen hun peuken in prullenbakken of asbakken te gooien - of zoals een van de deelnemers aan de actie het verwoordde: “overal behalve op de grond”.