Een doekje voor het bloeden: voor het eerst verlaat KV Oostende met een uitzege de hoogste voetbalklasse

Voor de vierde keer in drie decennia degradeert KV Oostende uit eerste klasse. In 1994-1995 zakte KVO na twee seizoenen. In 1998-1999 en in 2004-2005 duurde het verhaal telkens amper één seizoen. Met tien seizoenen op rij was KVO nu wel een vaste waarde geworden. Tussen de negatieve nota’s doen we een poging tot positieve bedenkingen, althans op cijfervlak.

Dominik Thalhammer debuteerde begin november bij KV Oostende met een overwinning en de Oostenrijkse trainer verlaat eind april de kustploeg ook met een zege. Het totaal sinds de trainerswissel, 13 op 57, volstaat niet om het schip van de groen-rood-gelen in veilige wateren te loodsen. Eupen redt zich met één puntje meer.

Pfaff en Bodart

Kenmerkend aan elk van deze vier degradaties is de trainerswissel ergens in zo’n seizoen. Zo’n trainerswissel is geen sleutel tot succes. Dit jaar deed starter Yves Vanderhaeghe (14 op 45) het alvast beter dan opvolger Dominik Thalhammer (13 op 57). In vorige dalersseizoenen stonden onder meer Jean-Marie Pfaff (1998-1999) en Gilbert Bodart (2004-2005) tijdelijk aan het sportieve roer.

Het is pas de eerste keer dat KVO de hoogste reeks verlaat met een uitzege. In 1995 won KVO thuis tegen Beveren met 2-1, in 2005 speelde KVO 1-1 gelijk tegen Standard. In 1999 verloor KVO met 4-0 in Aalst.

Meer zeges, meer goals

Bij de drie vorige degradaties eindigde KVO tweemaal zeventiende en één keer achttiende. KVO eindigt nu zestiende, derde-laatste dus en heeft het op één na slechtste doelsaldo van de reeks: 37-76, een balans van min 39. Dit is toch iets beter dan bij de degradatie in 1999, 27-79 of min 52. In 1995 was het ook slechter dan nu, 34-81 of min 47.

Dit seizoen won KVO zeven wedstrijden en dat is het hoogste van zijn vier degradatieseizoenen: vier in 1999, vijf in 1995 en zes in 2005. De productie van doelpunten (37) is ook het hoogste: 27 in 1999, 31 in 2005 en 34 in 1995.

Met 27 punten (zeven overwinningen en zes gelijkspelen) evenaart KVO in de eindstand zijn oogst van de vorige degradatie. In 2005 telde KVO zes zeges en negen draws.

Nekschot bij 4-4

Uit het huidige seizoen onthoudt KVO de knappe 6 op 9-opener (twee zeges op rij op tweede en derde speeldag), de heerlijke 3-0-zege tegen Club Brugge en de 1-2-winst in Gent op de slotdag. Ja, de degradant won tegen zowel de nummer vier als de nummer vijf van de reguliere competitie. Maar het 4-4-gelijkspel in Eupen vorige maand nekt wellicht de Kustboys. Eupen heeft in de eindafrekening één punt meer dan KVO… Wat als…

Veel eigenaars

KVO voetbalt vanaf deze zomer dus in de Challanger Pro League. De vorige keer duurde dat verblijf acht seizoenen. Dit wil KVO niet herhalen. Het is eerst en vooral de vraag wie straks de enige profclub aan de Belgische kust zal leiden. De voorbije tien jaar waren er vijf verschillende eigenaars: Yves Lejaeghere in de eerste maanden, daarna Marc Coucke, vervolgens Peter Callant, nadien Frank Dierckens en sinds 2020 “den Amerikaan” als meerderheidsaandeelhouder. De meegereisde supporters in de Ghelamco Arena wuifden deze zorgen zondagavond even weg want ze proefden die zeldzame smaak van een zege. Genieten dus. Toch even.